Calciomercato Inter | Acerbi non rinnoverà Scelto il suo erede

Calciomercato Inter , contro il Lecce è scatta to l’obbligo di riscatto per Davide Frattesi , centrocampista in prestito dal Sassuolo Davide Frattesi è ... (calcionews24)

Allegri evita la polemica: “Non commento le parole di De Laurentiis”: Non commento le parole di De Laurentiis". Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, evita la polemica col patron del Napoli, prossimo avversario in ...iamnaples

Inter, testa al 2025: “Tutti i nomi seguiti in difesa. E Marotta si fionderebbe subito su…”: A giugno 2025 scadranno i contratti di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij e l'Inter è già al lavoro per non farsi trovare impreparata e sta vagliando i possibili sostituti per il futuro della difesa.fcinter1908

Primavera, Atalanta-Roma: il live testuale: A partire dalle 13, vi racconteremo la diretta testuale del match tra Atalanta e Roma Primavera, valido per il 24°turno del Campionato Primavera 1 2023/24. La partita metterà di fronte le due attuali ...calcioatalanta