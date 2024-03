Calcio | Udinese-Salernitana 1-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 2 marzo 2024) 16.58 Si chiude in parità (1-1) a Udine, il match dei friulani con la. Un risultato che non accontenta entrambe (campani fanalino di coda della A). Sono gli ospiti a sbloccare la gara:al 10' Tcahouna inventa un gran gol di sinistro al sette che non dà scampo a Okoye. Ma la reazione friulana c'è. Lo vric e Lucca vanno vicini al pari. Poi il capolavoro: Kamara nel recupero inventa uno straordinario gol in acrobazia. Il risultato non cambia più.