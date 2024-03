Calcio Stefano Tacconi ospite nelle Marche | dove prese il via la sua splendida carriera

(Di sabato 2 marzo 2024) L’ex portiere bianconero è stato protagonista di due eventi organizzati a Loreto dal “Club Juve Jesi” col Presidente Paoloni e il collezionista Felici, e a Torre San Patrizio da “Spazio 21” 1 marzo 2024 – Tanta gente ha voluto salutare mercoledì scorso, grande ex portiere degli Anni ’80 e ’90 con le maglie di Sambenedettese, Avellino, Juventus e Genoa su tutte, oltre che della Nazionale Italiana. Ristabilitosi alla grande dopo il malore che lo aveva colpito nell’aprile 2022, l’ex campione bianconero ha ripercorso la suatra aneddoti e ricordi, rispondendo alle domande dei tanti sportivi intervenuti. Un rapporto particolare quello dicon le. Nella stagione 1979/80 infatti, il portiere di Spello vestì la maglia della Sambenedettese, in ...

