Calcio Prima e Seconda Categoria | risultati e marcatori della 22^ giornata

(Di sabato 2 marzo 2024) Succede tutto dopo il 90?: il Senigalliabatte il Sassoferrato Genga e la Real Cameranese vola in testa, grazie al 3-2 alla Labor. Pietralcroce corsaro a Montemarciano. Pesante sconfitta interna per la Cingolana SF. In, Ostrae Argignano continuano il testa a testa nel girone C, il Borgo Mogliano batte la Treiese e chiude i giochi nel girone F IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 2 marzo 2024 – Quante sorprese nella 22^di! Su tutte, nel girone B di, la clamorosa vittoria del Senigalliain casa dell’ex capolista Sassoferrato Genga, con il gol decisivo di Terrone nei minuti di recupero del secondo tempo. La nuova...