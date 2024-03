Calcio Dilettanti Prima | Seconda e Terza stoppate dal maltempo La Cittadella anticipa a Montecchio

(Di sabato 2 marzo 2024) Come previsto la pioggia ha dimezzato i campionati dei: rinviati in blocco i campionati di(oltre ai giovanili) decisione che ha portato qualche polemica perché molte gare si sarebbero comunque potute giocare sui sintetici (in’D’ erano 6 su 8). Oggi dunque l’unica modenese in campo per l’anticipo è la(foto), che alle 14,30 gioca a, anche se il campo dei reggiani è pesantissimo e oggi, se pioverà tutta la notte, sarà dura giocare. Per la truppa di Salmi la chance vincendo di salire a +7 sul Terre di Castelli. Eccellenza. Dopo i 3 anticipi di oggi (ci sono anche Rolo-Correggese alle 14,30 e Brescello-Bagnolese alle 15) il resto della 9^ di ritorno si gioca domani (14,30): ecco i pronostici di Vincenzo ...

