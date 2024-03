Calcio | Baroni Sassuolo? Ci attendono solo finali e il Verona è pronto

(Di sabato 2 marzo 2024) "Ci siamo preparati, abbiamo studiato delle soluzioni"- "Tutte le partite ora sono decisive. Domani servirà grande rispetto, umiltà, attenzione e non avere timore. Le gare che ci aspettano sono tutte: la squadra lo sa, si è allenata e preparata bene. Domani dobbiamo andare forte tutti

Il Baronissi Calcio ha consegnato la maglietta della squadra “For Special” al Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli . La squadra di atleti ... (zon)

Il Verona di Setti è stato quello più attivo sul Calciomercato : via una squadra intera, ma chi è arrivato è all’altezza? Il pagellone Il patron del Verona ha ... (calcionews24)

"I nuovi arrivati? Prima dobbiamo valutare la loro condizione fisica". VERONA - "Abbiamo bisogno di punti ma dobbiamo partire dalla prestazione. In certi ... (ilgiornaleditalia)

Il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna : "Il Bologna è una sq... (calciomercato)

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Venerdì 1 marzo 2024 si preannuncia un'emozionante serata di Calcio con il Coca-Cola SuperMatch che vedrà la Lazio scontrarsi co ...digital-news

Libero attacca ADL: "Vuole il Calcio gratis, ma mette le amichevoli in pay-per-view!": Lo stesso De Laurentiis che vende le amichevoli estive del suo Napoli in pay-per-view sostiene che «il Calcio in tv dev’essere gratis». Il presidente dovrebbe dare una riordinata alle sue idee perché ...tuttonapoli

Verona-Sassuolo: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico: La debacle contro il Napoli ha convinto il Sassuolo ad accantonare l'esperimento Bigica per affidarsi a un esperto in materia di salvezze disperate. Davide Ballardini farà il suo esordio sulla panchin ...msn