Calcio a Cinque

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Il Modena Cavezzo (in foto il portiere Pardal) ha stasera alle 18 la grande occasione per chiudere i conti salvezza. Al PalaCavezzo nell’8^ di ritorno di A2 Elite arriva l’Altovicentino penultimo a -11 dai gialloblù pur con una gara giocata in più: ad oggi non ci sarebbe il playout (la ’forbice’ deve essere massimo di 7 punti) e i vicentini scenderebbero direttamente in A2. Con un successo e il conseguente +14 la marcia verso la salvezza della squadra di Sapinho sarebbe tutta in discesa. Per l’occasione gialloblù al completo con il rientro di El Madi dalla squalifica, ma con l’incognita di un virus che ha colpito qualche giocatore. "È una finale più per loro che per noi, ma vincere ci avvicinerebbe al traguardo" le parole del tecnico brasiliano. Le altre: Elledì-Pagnano, Fenice-Petrarca, Pistoia-Lecco, Pordenone-Cdm, Altamarca-Mestre, rip. Leonardo. Classifica: Petrarca 45, ...