Calabria | «Inter campionato incredibile! Giusto complimentarsi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 2 marzo 2024)dopo la partita rocambolesca giocata all’Olimpico tra Lazio e Milan terminata sul punteggio di 0-1 su DAZN si è complimentato anche con l’prima in classifica. I PRIMI IN CLASSIFICA – Davideparla anche deldominato dai nerazzurri, meritatamente primi in classifica: «Pensavamo di prendere l’? C’è poco da dire su di loro, stanno facendo un. Ogni tanto è anchese qualcuno fa bene come stanno facendo loro, giocano un calcio bello e propositivo facendo tanti gol e subendone pochissimi. Noi dobbiamo ancora migliorare perché il nostro obiettivo è quello di arrivare lì davanti con loro. La storia del Milan ci deve portare a vincere ogni scudetto e ogni Coppa».-News - ...