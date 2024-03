Caio Duilio | il cacciatorpediniere multiruolo di nuova generazione nel Mar Rosso

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzo 2024 - Oggi ilitalianoha intercettato e abbattuto un drone nel Mar. Il drone, fa sapere la Marina militare, aveva le caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati degli Houthi. Il UAV è stato centrato dai sistemi difensivi mentre si trovava a circa 6 chilometri dalla nave italiana, diretto proprio contro la. Ilha da qualche tempo avvicendato la fregata missilistica Federico Martinengo per continuare a garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali prese di mira dai ribelli yemeniti, missione avviata a fine dicembre. Naveattualmente opera nello stretto di Bab-el Mandeb, dove gli Houthi attaccano i cargo ...

