Cade un ultraleggero nel Viterbese | due morti

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - Un aereosi è schiantato al suolo nel territorio di Vejano, in provincia di Viterbo. L'impatto, che dalle prime informazioni è avvenuto in una zona impervia, ha causato due. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. L'allarme è scattato intorno alle 15.45. L'era decollato da Fiano Romano e si è schiantato al suolo a Vejano, a poca distanza da una aviosuperficie. Entrambi i membri dell'equipaggio sono: le vittime sono romani di 62 anni e di 59 anni. Uno dei due corpi è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La zona in cui è avvenuto lo schianto era impervia, ragion per cui è stato necessario far intervenire un elicottero del 118. Il personale sanitario, tuttavia, giunto sul posto non ha potuto fare altro che ...