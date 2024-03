Cadavere decapitato tenuto dentro casa | la scena da film horror

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 2 marzo 2024) Unadel crimine impressionante scoperta all’interno di un’abitazione: la polizia sta indagando sul caso Una serata da incubo quella dello scorso martedì: intorno alle 23:30, la polizia della zona di Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem ha ricevuto una chiamata da una donna disperata in un appartamento popolare sulla Chaussée de Neerstalle, a Uccle. Infatti lei avrebbe minacciato di togliersi la vita, e una volta che gli agenti sono arrivati sul posto l’hanno trovata in un forte stato confusionale. Oltre a questo, nell’appartamento è stato ritrovato anche un corpo morto mutilato e in decomposizione. La polizia su unadel crimine – Cityrumors.itLa Procura di Bruxelles è stata immediatamente informata del fatto: la donna, di 35 anni, è stata portata davanti al gip che l’ha posta in arresto per omicidio e manipolazione di ...