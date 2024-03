Bundesliga 2023 2024 | il Borussia torna a vincere | Union Berlin battuto 2-0

(Di sabato 2 marzo 2024) IlDortmund scaccia la crisi. La squadra di Terzic batte 2-0 l’dopo aver collezionato un punto nelle ultime due partite. Decisive le reti al 41? di Adeyemi e al 90? di Maatsen, che permettono aldi salire a 44 punti e di lasciare dietro il Lipsia. Anche la squadra griffata Red Bulldopo un passo falso (sconfitta col Bayern per 2-1) e lo fa grazie ad un 4-1 in trasferta inflitto al Bochum. Al 7? Wittek spaventa il Lipsia, ma dopo un gol annullato a Simons al 14? la squadra ospite non si ferma più. Olmo al 30? firma il pareggio, poi nel secondo tempo si scatenano anche Openda (68?) e Poulsen (72?), autori di due reti intervallate dall’autogol di Ordets al 71?. Dopo tre pareggi di fila, ...

Le Formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Hoffenheim , match valevole per la ventitreesima giornata di Bundesliga 2023 / 2024 . Ghiotta chance per i ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Union Berlino-Borussia Dortmund , match valevole per la ventiquattresima giornata di Bundesliga 2023 / 2024 . Non possono più sbagliare ... (sportface)

Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Uno spot in due moduli (da 30 e da 60 secondi) per ricordare una scadenza forte che sta per interessare tutti i toscani: il passaggio (partendo dal 7 novembre) al digitale terrestre televisivo con lo ...digital-news

Wolfsburg – Stoccarda streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: Questo pomeriggio alle ore 18.30 si terrà la sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Bundesliga 2023/24 tra Wolfsburg e Stoccarda. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport ...generationsport

Friburgo – Bayern Monaco 1-1: diretta live e risultato in tempo reale: La partita tra Friburgo - Bayern Monaco di venerdì 1 marzo 2024: formazione e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la gara valida per la 24° giornata di Bundesliga stagione 2023/ ...calciomagazine