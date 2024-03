Bublik ha provato a non far squalificare Rublev | “Preferisco perdere invece di vincere così”

(Di sabato 2 marzo 2024)si è dimostrato un campione di correttezza nei confronti dell'amicosqualificato a Dubai. Il tennista kazako sorprendente in conferenza oltre che in campo.

Cosa ha detto Rublev al giudice di linea e perché è stato squalificato a Dubai – VIDEO: Si è chiuso nel peggiore dei modi per Andrey Rublev l’ATP 500 di Dubai. Il russo, sul 6-5 del terzo set della semifinale contro Alexander Bublik, è stato squalificato per aver pronunciato delle frasi ...oasport

Bublik difende Rublev dopo la squalifica: "Il tennis siamo noi, non i giudici di linea": Il tennis c’è perché ci siamo noi. Avete mai provato a combattere per tre ore per il terzo o il quarto posto nella classifica Di questo non si parla - ha commentato sull'episodio Bublik, che anche in ...tennisitaliano

Kasatkina difende Andrey Rublev dopo la squalifica: il duro sfogo verso Atp e Wta: Corre in soccorso del nativo di Mosca la sua connazionale, che si sfoga e lancia un messaggio ai piani alti del Tennis ...tennisworlditalia