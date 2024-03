Btp Valore da record Ma il Superbonus scava la fossa nei conti pubblici

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 2 marzo 2024) Il ministero del Tesoro mette un altro pezzetto del debito pubblico al sicuro nelle tasche delle famiglie italiane, investitori “cassettiste” d’elezione. E’ questo il vero effetto del Btpche, grazie a uno sprint finale, ha chiuso ieri mattina raccogliendo 18,3 miliardi nella sua terza emissione. Un. Il titolo governativo riservato all’ex Bot People, che non per nulla ha sempre previsto interessi crescenti e un premio fedeltà finale, ha infatti totalizzato: 18,19 miliardi nella prima emissione lanciata lo scorso giugno; 17,19 miliardi nella seconda emissione materializzatasi a ottobre; 18,3 miliardi nella terza edizione, di cui si è appena chiuso il periodo di sottoscrizione. Non occorre improvvisarsi indovini per prevedere che ce ne saranno altre, anzi gli analisti sono convinti che da qui a fine anno arriverà almeno un altro. Ma già ...