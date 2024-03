Brucia la sua casa | muore asfissiato dal fumo

(Di sabato 2 marzo 2024) Baricella (Bologna), 2 marzo 2024 – Un rogo che è divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina di Baricella, nella Bassa bolognese, ha causato una vittima. A perdere la vita è stato l’uomo che era in quellae a nulla sono valsi gli allarmi lanciati dai vicini diche, intorno alle 12,30, hanno chiamato i vigili del fuoco vedendo ilche usciva dalle finestre dell’appartamento. Quando i pompieri sono entrati nella, completamente invasa dal, hanno trovato l'uomo riverso a terra in camera da letto. I soccorritori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. L'uomo potrebbe essere mortoo intossicato. A scopo precauzionale, i pompieri hanno evacuato alcune famiglie dalla palazzina, invasa dal. Sul posto anche i ...

È bastata l’assenza in un’amichevole giocata in uno stadio pieno a Hong Kong per far passare alla Cina la febbre da Lionel Messi . Se poi la tappa successiva ... (ilfattoquotidiano)

Brucia l'appartamento, uomo trovato morto in camera da letto: l'allarme lanciato dai vicini: Un uomo è morto in un incendio scoppiato in tarda mattinata nella sua abitazione in via Gramsci a Boschi di Baricella, nel Bolognese. I Vigili del fuoco, partiti con diverse squadre da ...leggo

Addio don Claudio, Francesco Banfi: “Come il pallone che Brucia di caldo amore ma troppo velocemente”: SARONNO - Riceviamo e pubblichiamo l'intenso ricordo di monsignor Claudio Galimberti di Francesco Banfi ex assessore e volontario della comunità ...ilsaronno

Creavano discariche a cielo aperto e poi Bruciavano tutto. In due ai domiciliari: Altre cinque persone sono indagate in stato di libertà. A tirare le fila, un'impresa che operava al Mercato agroalimentare: interamente sequestrato il patrimonio aziendale ...rainews