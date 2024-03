Brasile | a San Paolo un evento per i 150 anni dell’immigrazione italiana nel Paese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 2 marzo 2024) Tra i monumenti illuminati col tricolore in tutta la città, il consolato generale italiano di Sandi cui il Console Domenico Fornara, ha dato il via alle celebrazioni per i 150in, con un calendario ricco che attraverserà tutto il 2024 con manifestazioni, mostre, convegni, rassegne cinematografiche, iniziative che coinvolgono scuole e università, un grandein occasione della festa della Repubblica il 2 giugno, e la settimana della Cucina regionale. Un’agenda frutto del contributo di tutto il sistema Italia, dall’Istituto di cultura italiano all’Ice, dalla Camera di Commercio al Comites, e con una grande collaborazione del Comune, del governo dello stato e dell’assemblea legislativa di San ...