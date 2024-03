(Di sabato 2 marzo 2024) Il super agentenazionale Giovanni, colui che portò Ronaldo il Fenomeno all'e che in questi anni è l'agente...

Branchini: 'Inzaghi Il merito all'Inter è della società. Lavora con una proprietà piena di problemi, lontana e non invidiabile': Il super agente internazionale Giovanni Branchini, colui che portò Ronaldo il Fenomeno ... a Radio Deejay anche del momento del club nerazzurro e del ruolo di Simone Inzaghi. Per il super agente il ...calciomercato

