Boxe | al via il Preolimpico di Busto Arsizio verso Parigi 2024 | sorteggiati i tabelloni

(Di sabato 2 marzo 2024) Il grande pugilato si prende la scena all’E-Work Arena didal 3 all’11 marzo, con il Boxing Road To Paris 1st World Qualifying Tournament. Nove giorni di gara, 49 pass olimpici in palio sul ring, di cui 21 alle donne e 28 agli uomini in 13 categorie di peso, 7 maschili (4 pass per i 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 80, 92 kg, +92 kg) e 6 femminili (4 pass i 50 Kg, 54 Kg, 66 kg, 75 kg, 2 per i 57 kg, 3 per i 60 kg). La kermesse preolimpica, che prenderà il via domani con la prima sessione di gara, vedrà al via nove azzurri a caccia di un pass: per le donne nei 54kg Sirine Charaabi, nei 60kg Alessia Mesiano, nei 66kg Angela Carini, nei 75kg Melissa Gemini; mentre per gli uomini nei 51kg Federico Serra, nei 57kg Francesco Iozia, nei 63,5kg Gianluigi Malanga, nei 71kg Salvatore Cavallaro e nei 92+kg Diego Lenzi. A guidarli sarà il DT Emanuele ...