BOOM! Rai vaglia per Barbara D’urso il prime time del sabato con Carramba Che Sorpresa

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 2 marzo 2024)D'Urso L’AD Rai, Roberto Sergio, ha chiuso le porte al suo rientro in Rai ma in realtà un progetto persembrerebbe girare tra le scrivanie del settimo piano di Viale Mazzini. Non potevamo non anticiparvelo in assoluta anteprima. Il progetto è di quelli ambiziosi e vedrebbe l’ex condutrice Mediaset al timone delsera di Rai 1 con una sorta diChe, con la produzione di Fremantle. Si tratterebbe di una rentrée in grande stile che vedrebbe l’ex conduttrice Mediaset sfidarsi frontalmente con Maria De Filippi che, da anni, è al timone delpiù prestigioso di Canale 5 per l’intera stagione, con Tu Si Que Vales prima e C’è Posta poi. Forse, proprio per questo, il progetto potrebbe essere più un ...