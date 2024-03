Bonus mensile da 780 euro al mese per chi abita da solo | non perdere questa straordinaria opportunità

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 2 marzo 2024) Sono state inserite delle misure a sostegno dei soggetti che vivono da soli, che consentono di ottenere quasi 800al. Quali sono i requisiti per richiederle? Il nostro Paese contempla diversi sussidi per le persone con difficoltà economiche, soprattutto per coloro cheno da soli. Come ottenere fino a 780al? – informazioneoggi.itNel dettaglio, sono tre gli strumenti di sostegno che possono essere richiesti: l’Assegno di Inclusione, il Supporto per la Formazione e il Lavoro e l’Assegno sociale. Si tratta, infatti, di misure che richiedono requisiti reddituali molto stringenti e, dunque, sono accessibili più facilmente a chi non ha famiglia. Ma come ottenere unfino a 780al? Innanzitutto, si può richiedere il ...