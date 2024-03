Bonus badanti 2024 in arrivo da aprile. Come funziona

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo– Più che unè un mini-. I requisiti, infatti, sono stringenti e, secondo le stime, interesserebbero solo 25mila famiglie in tutta Italia. Per dare un'idea, solo in Toscana si contano oltre 82mila(dato al 2021, fonte Inps). Anche Assindatcolf, l'associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, ha chiesto al governo di estendere la platea di beneficiari. E' comunque una nuova agevolazione, prevista dal decreto Pnrr, che parte dal 1e che è rivolta ad over 80 con Isee inferiore a 6mila euro. Ecco, in dettaglio,. A chi spetta Ilspetta agli anziani che hanno assunto un collaboratore domestico a tempo indeterminato e che hanno ...

