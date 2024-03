Bologna | Motta | “L’Atalanta con il Milan ha fa sofferto | su Zirkzee…”

Thiago Motta , che sabato 9 marzo ospiterà al Dall’Ara l’Inter capolista potendo contare su un pubblico decisamente numeroso, ha parlato in conferenza stampa ... (inter-news)

Thiago Motta , allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro l’Atalanta Thiago Motta , allenatore del Bologna, ... (calcionews24)

Atalanta-Bologna, la sfida che non ti aspetti con in palio un posto in Champions League. La squadra di Thiago Motta è lanciatissima,... (calciomercato)