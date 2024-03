Bollate | Villa Arconati | ecco come diventare volontari Far

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 2 marzo 2024) . Sabato 9 marzo asi terrà una mattinata di formazione e di aggiornamento per iche collaborano con Fondazione Augusto Rancilio sotto diversi aspetti. L’incontro sarà anche l’occasione per coloro che vorrebbero entrare a far parte della “famiglia” deiFar di conoscere la ...