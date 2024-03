Bolivia | Potosi si risveglia dal suo tragico passato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 2 marzo 2024), 02 mar – (Xinhua) – “Il sangue nel mio corpo sembra piangere per la mia terra natale,” ha mormorato tra se’ il minatore in pensione Julio Reyes. La citta’ natale di Reyes,, una delle citta’ piu’ alte del mondo con un’altitudine media di oltre 4.000 metri, ha unglorioso ma. “Questa e’ la prima volta che racconto agli estranei la storia mia e della mia citta’ natale, sperando che a causa di essa il mondo non guardi con disprezzo la mia patria”, ha detto il 67enne a Xinhua. FERRI DI CAVALLO D’ARGENTO Una vasta miniera d’argento fu scoperta nel 1545 a, scatenando la frenesia dei colonizzatori spagnoli locali. Si stimava che al suo apice, la produzione d’argento contribuisse approssimativamente alla meta’ ...