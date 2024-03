Boca Juniors-Belgrano de Cordoba domenica 03 marzo 2024 ore 23 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 2 marzo 2024) Reduce dal pareggio per 1-1 nel Superclasico al Mas Monumental con il River Plate con la rete firmata da Cristian Medina, ilsi trova in un anonimo settimo posto della Zona B con 10 punti. Le sole due vittorie ottenute in questo inizio di stagione (una in tre incontri disputati alla Bombonera) sono InfoBetting: Scommesse Sportive e