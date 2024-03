Boato nella notte | assalto all’ufficio postale

(Di sabato 2 marzo 2024) Civitanova, 2 marzo 2024 – Esplosioneallo sportello dell’ufficiodi Santa Maria Apparente, lungo la provinciale a Civitanova. L’allarme è scattato alle 4 quando i residenti della zona hanno sentito un forte, poi il fumo ha invaso la strada. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello che si trova lungo il piccolo corridoio di ingresso degli uffici postali in via Silvio Pellico. Pare che i malviventi, però, siano scappati a mani vuote. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, che indagano sull’accaduto. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate negli uffici postali. È il secondo colpo in pochi giorni, il precedente era avvenuto a Porto Potenza.

