“Bim Bum Bam” | che fine ha fatto la storica presentatrice | la sua vita oggi

Personaggi Tv. Dai primi anni '80 fino al 2000, tutti i bambini trascorrevano il pomeriggio su Italia Uno a guardare Bim Bum Bam. Accanto a Paolo Bonolis ci fu per anni Licia Colò poi, la affiancò un'altra conduttrice per ben 13 anni: Manuela Blanchard, cheha 64 anni. Com'è diventata e cosa fa nella? La carriera di Manuela Blanchard All'ultimo anno di liceo, Manuela fu ingaggiata come modella. "Una ragazza americana in classe con me faceva delle foto per la rivista Annabella. E mi propone di fare lo stesso. Dato che avevo voglia di guadagnare qualcosina sono andata a Fashion model, importantissima agenzia di modelle. Avendo ...