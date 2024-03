Biden | spero cessate fuoco entro Ramadan

(Di sabato 2 marzo 2024) 8.00 Il presidente degli Stati Unitispera in "in unila Gazail".Lo ha detto lo stesso presidente parlando con i giornalisti.ha poi annunciato su X che "nei prossimi giorni gli Usa effettueranno lanci di aiuti a Gaza e raddoppieranno gli sforzi per aprire un corridoio marittimo ed espandere le consegne via terra". Gli aiuti che affluiscono a Gaza "non sono affatto sufficienti. Dobbiamo tutti fare di più", ha detto. E sulla strage di giovedì a Gaza: "Sono certo che Israele indagherà".

Il fotografo e videoreporter palestinese Motaz Azaiza ha lascia to la Striscia di Gaza e ha raggiunto il Qatar con un volo militare dall’Egitto. Lo ha ... (ilfattoquotidiano)

Israele e Hamas nei giorni scorsi hanno parlato rispettivamente di piccoli progressi e di “accordo ancora lontano”. Ma un’iniezione di ottimismo in chi spera ... (ilfattoquotidiano)

Gaza, il gelato di Biden e la zona d'interesse: "Vuoi sentire il profumo delle rose" La madre si piega col suo bimbo tra le braccia, in direzione dei fiori; intorno a lei svetta un alto muro in cemento, sormontato dal filo spinato. Al di là, celat ...today

