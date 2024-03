(Di sabato 2 marzo 2024) Joehato il ruolo di "della premiernel G7 e'Unione Europea nel sostegno all'Ucraina". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sul bilaterale a Washington tra il presidente americano e la premier italiana."hanno scambiato opinioni sugli obiettivi del G7 durante la presidenza dell'Italia, compreso il sostegno costante all'Ucraina, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza alimentare ed energetica, la crisi migranti nonché la cooperazione sull'intelligenza artificiale e i continui sforzi congiunti a sostegno del Partenariato sulle infrastrutture e gli investimenti globali", si legge ancoraa nota. Il presidente americano e la premier hanno riaffermato "il loro fermo sostegno all'Ucraina ...

Ucraina: Kharkiv sotto attacco droni russi, esplosioni: Esplosioni sono state segnalate questa notte nella città ucraina nordorientale di Kharkiv, rende noto il sindaco Ihor Terekhov citato dai media locali. L'esercito di Kiev aveva avvertito nelle ore ...ansa

Biden elogia la 'leadership di Meloni nel G7 e nell'Ue': Joe Biden ha elogiato il ruolo di "leadership della premier Meloni nel G7 e nell'Unione Europea nel sostegno all'Ucraina". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sul bilaterale a Washington tra il pr ...ansa

Summit Meloni-Biden alla Casa Bianca: “Lavoriamo per una tregua a Gaza”. E il Presidente ringrazia la Premier: “Giorgia è mia amica”: Confronto intenso fra Giorgia Meloni e Joe Biden, che oggi 1 marzo 2024 si sono incontrati alla Casa Bianca dialogando per oltre un’ora. Il summit di Washington è stato utile per fare il punto ...tag24