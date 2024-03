Bibliotecaria trova un prezioso anello di diamanti e lo restituisce alla proprietaria: Linda Tabacchini, Bibliotecaria di Roma, ha dimostrato un notevole senso di onestà e empatia restituendo un prezioso anello di diamanti del valore di 6.000 euro alla sua legittima proprietaria.gazzettadelsud

trova un anello di diamanti e lo restituisce alla proprietaria: "Non voglio alcuna ricompensa": Linda Tabacchini, 50 anni, è la Bibliotecaria della biblioteca di Villa Leopardi ... per chiedere se qualcuno avesse trovato il gioiello. (Liberoquotidiano.it) "Mia moglie ieri verso le 19 fuori il ...informazione

Perde un anello di diamanti fuori dal supermercato e chiede aiuto su Facebook: una donna lo trova e glielo restituisce: per chiedere se qualcuno avesse trovato il gioiello. È il tentativo disperato di una coppia dopo che la moglie, uscita a fare la spesa, una volta tornata a casa non ha più visto al dito l’anello di ...informazione