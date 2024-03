Biathlon | Sturla Holm Laegreid vince la mass start di Oslo! 22° Tommaso Giacomel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Si chiude la seconda giornata di gare adenkollen, in Norvegia, dove la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 diprosegue con la 15 kmmaschile, che viene vinta dal norvegesedavanti al tedesco Benedikt Doll ed allo svedese Jesper Nelin. In casa Italia 22° posto pere 26ma posizione per Didier Bionaz. Il norvegese(1 errore al poligono) si impone in 37’52?0, andando a precedere il tedesco Benedikt Doll (2 bersagli mancati), secondo a 6?4, e lo svedese Jesper Nelin (19/20 al tiro), terzo a 9?9. Francesi giù dal podio: quarto Fabien Claude (2 errori al tiro) a 15?4, quinto Emilien ...