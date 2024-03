Biathlon | startlist staffetta a coppie Oslo 2024 | orari | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Domani, domenica 3 marzo, si concluderà adHolmenkollen, in Norvegia, la tappa della Coppa del Mondo 2023-di: la prima gara della giornata sarà lasingle mixed delle ore 12.45, che proporrà al via 23. Per l’Italia saranno in gara Samuela Comola e Didier Bionaz: la gara di domani sarà strutturata in modo che siano le donne a percorrere prima e terza frazione, mentre agli uomini toccheranno la seconda e l’ultima parte della prova. La diretta tv dellasingle mixed della tappa diHolmenkollen sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Classifica Coppa del Mondo...