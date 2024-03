Biathlon | startlist mista Oslo 2024 | orari | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Domenica 3 marzo andrà in archivio ad, in Norvegia, la tappa della Coppa del Mondo 2023-di: la seconda gara della giornata di chiusura sarà la staffettadelle ore 14.45, che prevede la partecipazione di 23 quartetti. Le donne affronteranno le prime due frazioni, mentre agli uomini saranno riservate le ultime due: l’Italia sarà rappresentata dalla formazione composta da Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, che scenderanno in pista in quest’ordine. La diretta tv della staffettadella Coppa del Mondo 2023-disarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Classifica ...