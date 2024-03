Biathlon | Mondiali Junior Otepaa 2024 | nelle staffette Italia quarta con gli uomini e settima con le donne

Si chiudono con una medaglia d’argento per l’Italia i Mondiali Youth 2024 di Biathlon, disputati ad Otepaa, in Estonia: dopo i bronzi di Carlotta Gautero ... (oasport)

I Mondiali Junior 2024 di Biathlon, in corso ad Otepaa, in Estonia, vedono esaurirsi le prove individuali: in attesa delle staffette di genere in programma ... (oasport)

Si concludono ad Otepaa, in Estonia, le gare individuali dei Mondiali Youth 2024 di Biathlon: nella giornata odierna in programma le mass start 60: in casa ... (oasport)

Dopo aver sfiorato il podio nella sprint di due giorni fa, è arrivata la medaglia per Carlotta Gautero nella mass start femminile dei Mondiali giovanili di ... (oasport)

Proseguono ad Otepaa, in Estonia, i Mondiali Junior 2024 di Biathlon: nella giornata odierna di gare in programma le sprint: in casa Italia 12° posto per ... (oasport)