Biathlon | IBU Cup Obertilliach I 2024 | nelle pursuit nono David Zingerle e 20ma Astrid Plosch

(Di sabato 2 marzo 2024) Prosegue ad, in Austria, la prima delle due tappe consecutive dell’IBU Cup 2023-diodierne in casa Italia si registrano ilposto dinella 12.5 km maschile e laposizione dinella 10 km femminile. Nella 12.5 km maschile, come nella sprint, il podio è tutto norvegese: vince ancora Mats Oeverby (16/20 al tiro) in 31’54?9, davanti ai connazionali Martin Nevland (2 bersagli mancati in piedi), secondo a 8?0, e Sindre Fjellheim Jorde, che era stato secondo nella sprint (4 errori complessivi), oggi terzo a 14?6.(16/20 al poligono) èa 1’33?2, mentre Nicola ...

Si è aperta ad Obertilliach , in Austria, la prima delle due tappe consecutive dell’IBU Cup 2023- 2024 di Biathlon : nelle sprint odierne in casa Italia si ... (oasport)

Biathlon Weltcup 2023/24 Ergebnisse: Wer gewinnt im Massenstart von Oslo: Die aktuelle Biathlon-Weltcup-Saison ist in vollem Gange: Laut Saisonkalender geht es für die Damen und Herren in Oslo weiter, wo vom 29. Februar bis 3. März 2024 erneut herausfordernde Biathlon-Wettk ...msn

Biathlon-Star erlebt Fiasko am Schießstand: Stina Nilsson darf sich nach mehrmonatiger Abwesenheit endlich wieder im Biathlon-Weltcup beweisen. Die Schwedin erlebte zum Start in Oslo aber ein Fiasko am Schießstand.sport.de

Biathlon-Comeback wird zum Albtraum: Nach einem verkorksten Start in die Weltcup-Saison (aktueller Platz in der Rangliste: 116) wurde Nilsson im Dezember 2023 degradiert und ging fortan im zweitklassigen IBU-Cup an den Start. Biathlon in ...msn