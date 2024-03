Biathlon | Haecki-Gross spunta nel vento della mass start di Oslo Lisa Vittozzi perde altri punti da Tandrevold

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) La 12.5 kmfemminiletappa diHolmenkollen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 dipremia l’elvetica Lena, vittoriosa in una gara con tanto, davanti alle transalpine Julia Simon, seconda, e Lou Jeanmonnot, terza.acciuffa il quinto posto alle spalleleaderclassifica generale, la norvegese Ingrid Landmark, infine si classifica 14ma Hannah Auchentaller. La svizzera Lenavince grazie ad una perfetta esecuzione nel tiro in piedi, dopo due errori a terra: l’elvetica trionfa in 35’46?3 e va a precedere di 16?8 la francese ...