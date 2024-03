Berlino conferma | militari intercettati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 2 marzo 2024) 16.30 Il ministero della Difesa tedesco hato che una conversazione segreta tra ufficiali dell'aeronautica è stata "intercettata". "Secondo la nostra valutazione è stata intercettata una conversazione nella divisione aeronautica. Al momento non possiamo dire con certezza se siano state apportate modifiche alla versione che circola sui social media",ha detto il portavoce del ministero,a proposito di audio diffusi in rete in cui itedeschi parlano della guerra in Ucraina.