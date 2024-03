Bergamo | non si hanno più notizie di Luigi Lovato | ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 2 marzo 2024). Da ormai ventiquattro ore non si hanno più notizie di Gigi Lucertola. Storico tifoso atalantino, abbonato in Curva Nord, e del Volley, soprannominato 'Gigi Lucertola', era ricoverato all'Ospedale Bolognini di Seriate per motivi non noti: sarebbe rimasto ricoverato fino a ieri – venerdì 1 marzo – fino alle 21, ma non sarebbe tornato a casa a dormire. La sorella sembra abbia sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri: gli amici e la famiglia stanno vivendo ore di preoccupazione e angoscia. Il suo cellulare sarebbe stato ritrovato in via Quarenghi a Bergamo. Se qualcuno dovesse vederlo o avesse delle informazioni sulla sua scomparsa avvisi il 112 o la polizia locale.