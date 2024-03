Benevento-Foggia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 2 marzo 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Vigorito del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. La formazione giallorossa vuole regalare una gioia ai propri tifosi centrando una convincente vittoria e scalando più posizioni di classifica possibili in ottica playoff. La squadra rossonera, dal suo canto, sta cercando di risalire la china e se vuole ancora sperare nei playoff deve assolutamente vincere anche in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

La ventiseiesima giornata del girone C della Serie C 2023 / 2024 si è chiusa con le sfide delle 20:30 che hanno regalato diversi spunti di interesse. ... (sportface)

Aveva 20 anni Maria Letizia Micco, la giovane di Benevento deceduta in un incidente stradale a Volturino, in provincia di Foggia . Scontro frontale in ... (teleclubitalia)

Tempo di lettura: 3 minutiE’ iniziato il conto alla rovescia in vista del match del ‘Ciro Vigorito’ in programma sabato sera contro il Foggia (20:45). Con ... (anteprima24)

Il Foggia di scena al ‘Vigorito’. Con il Benevento la prova della maturità: “Siamo solo a metà dell’opera”: Il tecnico Cudini vuole continuità: “Sulla carta i valori sono definiti, ma ce la andiamo a giocare”. Torna Di Noia, out Carillo, Rizzo ed Ercolani ...foggiatoday

Benevento. Auteri: "Pensiamo solo a noi e non agli altri": Il tecnico del Benevento, Gaetano Auteri, in vista del match contro il Foggia in programma al "Vigorito" domani sera alle 20:45, ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa ...iamcalcio

Schedina Serie C 2-4 marzo: superquota @145: Doppia vittoria nel Girone C per Juve Stabia e Benevento, che conquista cosi la seconda posizione ai danni del Picerno. Nuova sconfitta per il Brindisi, mentre il Foggia vincendo allunga sulla zona ...assopoker