Belen Rodriguez ed Elio | storia già finita? I retroscena

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 2 marzo 2024) LatraedLorenzoni è durata molto meno di ciò che si era ipotizzato. Dopo l’addio a De Martino, i due sembravano far sul serio. Eppure, come un fulmine a ciel sereno è arrivata l’indiscrezione della loro rottura. Ecco cosa sarebbe accaduto nella coppia.Lorenzoni eavrebbero già messo fine alla lorod’amore. La coppia solo qualche settimana fa era in vacanza in Argentina per trascorrere del tempo in famiglia, ma qualcosa al ritorno sembra sia andato storto. Lo scoop è arrivato come un fulmine a ciel sereno, visto che nella coppia tutto sembrava procedere a gonfie vele.La crisi traed, foto Instagram – VelvetGossipLorenzoni sembrava ...