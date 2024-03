Beccato il ladro che rubato le usb con i piani di sicurezza delle Olimpiadi

(Di sabato 2 marzo 2024) Un uomo di ventitrè anni è stato condannato a sette mesi di prigione per averla borsa di un ingegnere del municipio di Parigi dove c'erano appunti relativi alladei Giochi Olimpici. Lunedì sera l'ingegnere, che viaggiava su un treno nella regione parigina, ha notato che la sua borsa, riposta nel bagagliaio sopra il suo sedile, era scomparsa. Il furto ha suscitato preoccupazione quando una fonte della polizia ha affermato che la borsa conteneva un computer e due chiavi Usb con idiper ledi Parigi, che si terranno dal 26 luglio all'11 agosto. Mercoledì la procura di Parigi ha chiarito i primi elementi dell'indagine, deplorando le «pubblicazioni affrettate» sulla stampa e assicurando che la chiavetta non conteneva note «su dispositivi sensibili di ...

Olimpiadi 2024, condanna per il ladro che aveva rubato i piani su Parigi: Un uomo di ventitrè anni è stato condannato a sette mesi di prigione per aver rubato la borsa di un ingegnere del municipio di Parigi dove c’erano appunti relativi alla sicurezza dei Giochi Olimpici.iltempo

Ruba 9 bottiglie al supermercato, ma dopo le casse gliene cade una: Beccato e denunciato: Un ladro maldestro Oltrepassate le casse senza pagare, una delle bottiglie gli è scivolata a terra. L’uomo, già segnalato in passato per analoghe situazioni, è stato denunciato in stato di libertà per ...primacomo

"Beccato" appena una settimana fa, ritorna nel parcheggio Goito e ruba su un'auto: nei guai un 30enne dell'est Europa: Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Parma nel contrastare il fenomeno della microcriminalità, con particolare attenzione ai reati così detti “predatori”, che creano un grande allarme soc ...gazzettadiparma