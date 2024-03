Un Amore torna questa sera, 23 febbraio, su Sky e in streaming su NOW con due nuovi episodi: abbiamo intervista to Luca Santoro e Beatrice Fiorentini che ... (comingsoon)

Beatrice Fiorentini: «Quando ho imparato a dire “me lo merito”»: Quando era una bambina Beatrice Fiorentini voleva essere tutto e voleva essere niente. «Mi divertiva sperimentare e, soprattutto, affidarmi alla fantasia, che aveva il potere di isolarmi da un mondo ...vanityfair

Appartamenti di lusso in vendita (anche a 12 milioni) nel palazzo dove Dante incontrò Beatrice: padre di Beatrice, il palazzo venne ceduto nel 1456 a Jacopo Salviati, genero di Lorenzo il Magnifico, che lo ampliò e modificò in ciò che appare ad oggi come uno splendido esempio dell’architettura ...gonews

In vendita lussuosi appartamenti a Palazzo Portinari Salinari, residenza fiorentina della Beatrice di Dante: padre di Beatrice, il palazzo venne ceduto nel 1456 a Jacopo Salviati, genero di Lorenzo il Magnifico, che lo ampliò e modificò in ciò che appare ad oggi come uno splendido esempio dell’architettura ...idealista