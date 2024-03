BasketReggio e Jolly cercano il riscatto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024) Duplice trasferta bolognese per le formazioni reggiane impegnate nella 5^ di ritorno di Divisione Regionale 1. Alle 18,30 viaggia alla volta di Casalecchio il(16), impegnato al cospetto della Polisportiva Masi (22): chiusa una serie positiva di 4 gare con la sconfitta rimediata sul campo della Vis Persiceto, Giudici e compagni puntano a rifarsi al cospetto di un’avversaria che in Mazzoli (15,2 punti di media) il principale punto di riferimento offensivo. Un’ora dopo tocca al Basket(20), anch’esso al 2° turno esterno di fila dopo lo stop domenicale di Castelfranco: per il quintetto cittadino l’ostacolo si chiama Basket Voltone (24), 4° della classe, che con 5 vittorie di fila alle spalle è a tutti gli effetti la squadra più in forma del torneo. Occorrerà disinnescare la coppia di esterni composta da Brunetti (13,2) e Bergonzoni ...