Basket - Serie DR1» maschile Libertas difende il suo primato Stasera arriva il Calcinaia

(Di sabato 2 marzo 2024) Gara casalinga per lache,, alle 21.15, affronta, al "Palatagliate", il Pastificio Caponi. Un match di cartello tra i biancorossi di Romani, primi e i pisani che si trovano nel gruppo delle seconde, a quota 24 punti. "I nostri avversari – ha commentato il coach della– stanno disputando un buon campionato di ritorno, dove hanno perso soltanto una partita. Ero certo che sarebberoti nelle prime tre posizioni, anche se mancano ancora sei giornate alla fine e stanno dimostrando di essere una squadra di alto livello, ben allenata da Ierardi. Hanno una grande profondità, con tanti giocatori che possono ruotare e formare tante alternative". "Rispetto alla gara d’andata – ha aggiunto il tecnico – non ci sono grandi variazioni. I loro punti di forza sono i lunghi ...

