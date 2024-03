Basket serie c Via alla rincorsa salvezza Folgore subito di riposo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Così come è stato per la stagione regolare, laFucecchio inizia con il proprio turno dianche la seconda fase per la permanenza inC unica, denominata “Qualificazione“, al via oggi. I biancoverdi fanno parte del girone D con la quinta, la settima e la nona del proprio raggruppamento della prima fase (Fides Montevarchi, Us Livorno e Bottegone) e la sesta, l’ottava e la decima dell’altro (Fides Livorno, Monsummano e Cus Pisa). La squadra di coach Rastelli parte dai due punti conquistati nella regular season a Montevarchi ed incontrerà in gare di andata e ritorno solo le squadre che non ha affrontato nella prima fase. Per salvarsi senza dover partecipare ai play-out, che coinvolgeranno tutte le altre compagini, serve piazzarsi nei primi tre posti con il terzo, occupato proprio dal Montevarchi, al momento distante ...