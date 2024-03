Basket Serie B Interregionale La Goldengas fa subito l’exploit 65-72

Così come è stato per la stagione regolare, la Folgore Fucecchio inizia con il proprio turno di riposo anche la seconda fase per la permanenza in serie C ... (sport.quotidiano)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Reggio Emilia-Trento , sfida valida come 21^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Torna i campionato, ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Reggio Emilia-Trento , sfida valida come 21^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Torna i campionato, dopo la sosta per le coppe ... (sportface)

Vittoria di cuore per la Unahotels Reggio Emilia nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Al PalaBigi i biancorossi si impongono in volata sulla ... (oasport)

Odermatt implacabile: vince ancora il gigante ad Aspen. bene gli azzurri: De Aliprandini quarto, Vinatzer 5°: Solo terzo nella prima manche e dopo errori che a chiunque sarebbero costati la gara, lo svizzero ha invece conquistato il suo nono successo in Serie su nove giganti conquistati con il tempo di ...repubblica

Basket Serie A2, Sicilia amica per Udine: Agrigento battuta: Accelera, non mette in ghiaccio la partita, deve sudarsela causa un terzo quarto horror, anche se non rischia mai di perderla. Ecco, in sintesi, il ritorno in campo dell’Apu dopo due settimane di stop ...messaggeroveneto.gelocal