Basket | Serie A | Reggio Emilia rientra da -14 e si impone in volata | 77-75 su Trento

(Di sabato 2 marzo 2024) Vittoria di cuore per la Unahotelsnell’anticipo della ventunesima giornata diA. Al PalaBigi i biancorossi si impongono insulla Dolomiti Energiaper 77-75, dopo aver passato quasi l’intera partita ad inseguire (sotto anche di 14 nel terzo quarto) ma mettendo la freccia nel finale, grazie ai 24 punti di Langston Galloway ma soprattutto ai 14 dell’ex della partita Darion Atkins, cruciale nell’ultimo minuto di partita. Pernon bastano i 16 di Andrejs Grazulis ed i 14 di Paul Biligha. L’inizio della partita non è proprio frizzante, con le due squadre che fanno fatica a prendere ritmo offensivo.inizia prima a fare la partita con Biligha e Niang, poi inizia ad aprire la scatola Unahotels grazie al tiro da tre punti. Grazulis ...

