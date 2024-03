Basket | Serie A 2023 24 | Reggio Emilia rimonta e stende Trento 77-75

(Di sabato 2 marzo 2024) Nell’anticipo del 21esimo turno diA, la UnaHotelse batte nel finale la Dolomiti Energiacon il punteggio di 77-75. La squadra di Priftis consolida così la quinta posizione in classifica, mentre i bianconeri non riescono ad agganciare la zona play-off e restano noni. Partenza a rilento per la formazione di casa, che subisce un parziale di 17-4 in apertura e accusa uno svantaggio che sfiora la doppia cifra.trova la solita grande prova di Grazulis, vicino alla Virtus Bologna per la prossima stagione, e mantiene un vantaggio costante per tutto il primo tempo. Galloway però non ci sta e tiene lì i suoi: all’intervallo il tabellone dice 41-32 in favore della Dolomiti Energia. Nella ripresatocca il +14, ma ...

