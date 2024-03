Basket | Riccardo Rossato | “Spero un giorno arrivi la chiamata di Pozzecco Scafati punta ai playoff”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024)è, non solo per acclamazione, il capitano indiscusso della Givova. Alla sua sesta stagione campana, la guardia del club gialloblu sta continuando a rivestire non soltanto il ruolo di guida della sua squadra, ma anche quello di importante risorsa in qualsiasi situazione, tanto in quintetto quanto in uscita dalla panchina. 8,8 i suoi punti di media a gara, nonché una mano notevole da tre (con il 38,9% è il sesto miglior italiano del campionato da oltre l’arco). In quest’intervista racconta tanto della sua, ma anche del suo rapporto con la pallacanestro. Come hai trascorso la pausa? “Nella scorsa settimana abbiamo avuto 5 giorni liberi che sono stati fondamentali per staccare un po’ la spina e riposarci. Già da sabato abbiamo ricominciato ad allenarci con la parte atletica, per avere più ...