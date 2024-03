Basket femminile | Sassari ci prova | ma Venezia è troppo forte in Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Nonostante un gran primo quarto, la Dinamoesce sconfitta contro l’Umana Reyeral PalaSerradimigni. 56-75 il finale che vede la squadra di Andrea Mazzon rimanere con una stagione da due sole sconfitte. Grandi protagoniste Jessica Shepard, Matilde Villa e Awak Kuier, rispettivamente con 16, 15 e 13 punti. Dall’altra parte non basta l’accoppiata Ivana Raca-Mya Hollingshed da 17 e 18. Partenza sprint delle sarde, anzi soprattutto di Raca, che quasi da sola, nel giro di tre minuti, piazza il 10-2 che costringe Mazzon a chiamare timeout. Non serve a rimettere in motoin attacco, ma quantomeno rallenta il Banco di Sardegna, pur se arriva il 15-4 con Kaczmarczyk da tre. I punti di divario restano a lungo 11, poi la tripla di Berkani fa sì che sia 19-11 dopo 10?.regge ancora bene a inizio ...